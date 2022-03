Call of Duty Warzone: inserire più mappe è impossibile, la dimensione del gioco "è fuori di testa"

Call of Duty Warzone non avrà molteplici mappe principali disponibili contemporaneamente perché le dimensioni del gioco "sono fuori di testa". Questo è quanto svela uno sviluppatore.

In un'intervista con lo streamer TeeP, è stato chiesto al Live Operation Lead di Call of Duty Josh Bridge se una rotazione delle mappe simile a quella di Apex Legends sarà mai aggiunta all'interno di Call of Duty Warzone. L'uomo ha affermato: "Lo vorremmo. Tutti lo vorremmo [ma] c'è un problema tecnico: le dimensioni di istallazione e re-istallazione sono fuori di testa".

Una sezione della mappa Pacific di Call of Duty Warzone

Ricordiamo che Call of Duty Warzone richiede circa 120 GB su PS5 e dimensioni simili sulle altre console, mentre su PC - pur vero che la situazione è migliore - parliamo sempre di 80 GB. Non si tratta di un videogame leggero e molti giocatori si prendono gioco (o si lamentano, direttamente) della cosa. Bridge spiega che per molti utenti si tratta di un grosso malus e, a ogni nuovo update che aumenta le dimensioni totali del gioco, Call of Duty Warzone perde un po' di giocatori.

Il motivo del peso è legato al fatto che Call of Duty Warzone è stato costruito all'interno di Modern Warfare (2019), ovvero un gioco che proponeva asset pensati per un classico 6 vs 6 su piccole mappe. "Verdansk non è mai stato pianificato con l'idea di inserire 180 armi", ha affermato Bridge.

Tra le ultime novità vi segnaliamo che Snoop Dogg è arrivato come nuovo operatore in Mobile, Vanguard e Warzone.