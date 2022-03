Call of Duty: Snoop Dogg arriva come nuovo operatore in Mobile, Vanguard e Warzone

Activision ha annunciato che a partire da aprile 2022 sarà disponibile in Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone e COD Vanguard un nuovo operatore: Snoop Dogg.

Precisamente, la versione di Snoop Dogg di Call of Duty Mobile sarà disponibile nella Stagione 3 a partire dal 1 aprile come Lucky Draw. Quest'ultimo include anche una nuova arma, un SMG Leggendario a fuoco rapido ricoperto d'oro e diamanti. L'effetto di morte di quest'arma attiva un mini concerto. L'arma cambia aspetto man mano che accumuli eliminazioni.

In Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone, invece, sarà pubblicato il 19 aprile lo Snoop Dogg Operator Bundle che includerà dieci oggetti, tre dei quali esclusivi per Vanguard. Inoltre, vi sarà anche un percorso di progressione completo per l'operatore: i 20 livelli includeranno XP per armi, skin alternative e altri contenuti estetici.

Precisiamo anche che la versione per PC e console di Snoop Dogg sarà separata da quella mobile. Potete vedere le due versioni del personaggio qui sotto, nelle rispettive immagini.

Vi ricordiamo anche che Snoop Dogg fa ora parte del FaZe Clan, noto team eSport. L'artista è quindi sempre più attivo in ambito videoludico, anche se va sottolineato che non è la prima volta che fa parte di Call of Duty: in Ghosts, infatti, era stato proposto un pacchetto di doppiaggio dedicato a Snoop Dogg.