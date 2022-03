Kirby e la terra perduta: preordine Amazon disponibile per poco, con offerta per il pacco doppio

Per pochi giorni è ancora disponibile il preordine Amazon di Kirby e la Terra Perduta, compresa l'offerta per acquistare due copie del gioco con un piccolo sconto. Se acquistate la versione base, il gioco costa 59,99€. Se acquistate la coppia, dividendo la spesa con una seconda persona, pagate 50€ circa a testa. In questo modo, Kirby e la Terra Perduta vi verrà a costare una decina di euro in meno e avrete compresi anche un set di adesivi a tema, perfetti da regalare ai più piccoli.

Ricordiamo che Kirby e la terra perduta sarà disponibile dal 25 marzo 2022 in esclusiva Nintendo Switch. Si tratta quindi di un preordine. Come sempre, il pagamento avverrà solo al momento della spedizione, quindi potete fare la prenotazione del gioco, sfruttando anche la politica di Amazon della "prenotazione a prezzo minimo garantito": se il gioco venisse proposto a un prezzo più basso prima dell'uscita, avendolo già preordinato pagherete in automatico tale prezzo, senza dover quindi rifare l'ordine a mano.

Kirby diventa una macchinetta spara lattine, in Kirby e la terra perduta

