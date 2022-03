EA Sports PGA Tour: periodo di uscita e modalità del gioco di golf svelati

Electronic Arts ha annunciato il periodo di uscita di EA Sports PGA Tour: il gioco di golf sarà pubblicato nella primavera del 2023. Inoltre, ha svelato vari dettagli sui campionati e sulle modalità di gioco. EA Sports PGA Tour sarà l'unico luogo in cui gli appassionati di golf potranno giocare a tutti e quattro i principali campionati, tra cui il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e il The Open Championship. I giocatori avranno l'opportunità di costruire la propria carriera gareggiando al THE PLAYERS Championship, ai FedExCup Playoffs e all'Amundi Evian Championship. Il gioco sarà sviluppato con il motore Frostbite di EA e promette una "grafica ultra-realistica che farà sentire i fan come se fossero proprio nel mezzo dell'azione su alcuni dei campi più iconici del mondo". EA Sports PGA Tour "Ci sono poche cose nello sport che eguagliano l'emozione di vincere un campionato importante, e siamo entusiasti di portare ai fan, il prossimo anno, tutti e quattro i major - il Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship, e The Open Championship - e una vera esperienza di campionato di golf next gen", ha detto Cam Weber, EVP e GM, EA SPORTS. "Attraverso le nostre partnership con il PGA TOUR e la LPGA, la nuovissima integrazione del tracking atleta PGA TOUR e gli eventi come il THE PLAYERS Championship e i FedExCup Playoffs, i giocatori saranno in grado di ottenere un pass completo per il golf professionistico come mai prima d'ora". Qui sotto ci sono alcune delle caratteristiche chiave, indicate dal comunicato ufficiale di Electronic Arts, che i giocatori possono aspettarsi in EA Sports PGA Tour quando verrà pubblicato il prossimo anno. Dettagli più aggiornati su golfisti, campi e altri aspetti del gioco saranno rivelati più a ridosso del lancio.

THE PLAYERS Championship e FedExCup Playoffs I giocatori potranno anche competere negli eventi più emozionanti del PGA TOUR, compresi THE PLAYERS Championship e FedExCup Playoffs, durante la stagione di golf. Fedeli alla stagione reale del PGA TOUR, i giocatori guadagnano punti FedExCup durante la modalità Carriera in gioco per avere la possibilità di partecipare ai playoff della FedExCup, con i migliori giocatori di golf che, alla fine dell'anno, hanno l'opportunità di vincere la FedExCup. La modalità Carriera vedrà anche il ritorno del Korn Ferry Tour, aggiungendo al gioco un altro livello di profondità che permetterà ai giocatori di affinare le loro abilità prima di entrare nel PGA TOUR. La sede esclusiva di tutti e quattro i principali campionati di golf - Gli appassionati di golf possono costruire una carriera leggendaria mentre competono autenticamente negli eventi annuali più prestigiosi del golf, sperimentando l'atmosfera e le sedi uniche di ogni torneo.

LPGA e The Amundi Evian Championship Gli appassionati di golf possono anche gareggiare al The Amundi Evian Championship, uno dei cinque campionati principali della Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour, e avranno l'opportunità di giocare come diverse atlete e di creare una propria giocatrice nella funzione Create-A-Player, recentemente rinnovata. I giocatori potranno partecipare a una serie di sfide a tema LPGA e ad altri eventi. Iona Stephen si unirà anche al team di telecronaca EA come prima commentatrice femminile sul campo di gioco, portando le sue intuizioni esperte sia dal gioco professionale che dal lavoro nelle trasmissioni di golf.