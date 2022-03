Snoop Dogg fa ora parte del FaZe Clan, noto team eSport

Snoop Dogg, noto artista, è ora parte del FaZe Clan, un team eSportivo. Snoop Dogg sarà parte del consiglio di amministrazione e aiuterà nella creazione dei contenuti, parteciperà nelle iniziative commerciali fondamentali e distribuirà merchandise per il brand.

"La relazione organica tra Faze e Snoop è stata costruita per anni, quindi siamo entusiasti di dare ufficialmente il benvenuto a Faze Snoop nella famiglia", ha detto Kai Henry, chief strategy officer di Faze Clan. "Come giocatore di prima generazione, Snoop ha sempre compreso la connessione culturale tra musica, stile di vita e gioco. Oggi, Snoop è una voce importante nella comunità emergente del Web3 e abbiamo piani entusiasmanti per creare insieme nel metaverso, creando nuove opportunità di coinvolgimento per entrambe le nostre fanbase".

"I giovani si identificano con il loro marchio e questo è qualcosa che mio figlio Cordell sapeva, ed è per questo che ci ha fatto incontrare", ha detto Snoop.

"Mentre guardavo ciò che FaZe Clan ha costruito nello spazio videoludico, sapevo che c'era una connessione naturale con ciò che mio padre ha fatto", ha detto Cordell Broadus, il suddetto figlio, che è anche un consulente creativo di Channel 21. "Guardando i due marchi, sono stato ispirato dalla sinergia che potevano creare, così li ho riuniti in questa partnership. Non vedo l'ora che il mondo veda quello che stiamo per fare".

Faze ha una serie di altre persone nel suo roster che non sono giocatori professionisti, tra cui la stella della NFL Kyler "FaZe K1" Murray, Lebron "FaZe Bronny" James Jr, Lil Yachty aka "FaZe Boat," e Offset aka "FaZe Offset." Non saranno loro al centro degli eventi di The International, ma loro "rappresentano il FaZe Clan nella comunità di gioco e attraverso le industrie convergenti dei media e dell'intrattenimento". In altre parole, FaZe Snoop non andrà a gareggiare nei tornei di eSport.