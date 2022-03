Intel Core i5-12400: la recensione del processore budget che guarda con successo al gaming

A rendere unica questa famiglia di processori Alder Lake è il fatto di includere modelli che rinunciano ai core ad alta efficienza, una delle caratteristiche principali della nuova architettura Intel . Dall'Intel Core i5-12600 in giù infatti, questi spariscono in funzione di processori pensati per configurazioni da gaming di fascia media e bassa, laddove i core ad alte prestazioni sono più rilevanti e il loro numero complessivo ha un'importanza relativa.

L'arrivo dei processori Alder Lake-S non K, accompagnati da schede madri pensate per configurazioni più abbordabili , ha finalmente completato l'offerta desktop dei processori Intel Core di dodicesima generazione con 22 modelli pensati chi ha esigenze legate ai consumi o preferisce risparmiare anziché inseguire il clock più alto possibile. Ma l'efficienza, il moltiplicatore delle frequenze bloccato e i prezzi più contenuti non sono le uniche particolarità di questa serie.

Caratteristiche hardware

L'Intel Core i5-12400 è tra i processori Alder Lake più interessanti per chi pensa a una configurazione di fascia media

L'Intel Core i5-12400, disponibile a circa 200€, si propone come una soluzione ottimale per configurazioni budget dedicate principalmente al gaming. Rinuncia infatti agli E-core ad alta efficienza, quelli che nella maggior parte dei processori Alder Lake contribuiscono all'aumento della potenza bruta e alla reattività complessiva del sistema, per puntare tutto sui P-core ad alte prestazioni, importanti proprio nei videogiochi. Mantiene così la stessa impostazione con 6 core e 12 thread dell'Intel Core i5-11400, l'equivalente CPU della precedente generazione, ma pur rinunciando agli inevitabili cavalli in più garantiti dall'aumento dei core, può comunque contare su tutte le altre novità dell'architettura Alder Lake tra le quali troviamo gli stessi core Golden Cove che fanno da motore principale per tutta la serie.

Certo, in questo caso parliamo di core che risultano meno veloci di quelli dei modelli superiori, con un clock base di 2.5 GHz e una frequenza di 4.4 GHz in modalità Turbo Boost, ma parliamo anche di un processore da 65 W che guadagna inevitabilmente in efficienza senza farci mancare un aumento prestazionale complessivo e numeri in single thread elevati. Ed è merito, per l'appunto, delle novità dell'architettura Alder Lake tra le quali troviamo un incremento della cache, il nuovo Intel Thread Director e le tre interconnessioni dedicate I/O Fabric, Memory Fabric e Compute Fabric, con quest'ultima che si occupa della comunicazione tra GPU e CPU con la memoria offrendo una banda complessiva di 1000 GB/s.

L'Intel Core i5-12400 arrivato alla redazione, pronto per essere installato

Restano inoltre il collegamento DMI PCIe 4.0 ampliato, il supporto per memorie DDR5 con frequenza nativa a 4800 MHz a 8 linee e le 16 linee PCIe 5.0, nel caso della nostra configurazione di prova disponibili attraverso lo slot principale PCIe 5.0. Viene invece a mancare la grafica integrata di nuova generazione visto che l'Intel Core i5-12400 si accontenta della GPU integrata Intel UHD 730, la stessa dell'Intel Core i5-11400 e quindi sensibilmente inferiore rispetto alle soluzioni integrate di nuova generazione, benché in questo caso caratterizzata dal supporto per la risoluzione 8K a 60 Hz e spinta a 1450 MHz contro i 1300 MHz del modello precedente. La scelta, comunque, non stona con un modello che guarda al prezzo ed è comprensivo di una soluzione di raffreddamento. A differenza dei modelli sbloccati versione K, infatti, i processori bloccati della dodicesima generazione Intel Core includono uno dei tre nuovi dissipatori sviluppati da Intel per la serie Alder Lake, e l'Intel Core i5-12400 si deve accontentare del più modesto, l'Intel Laminar RM1, privo di illuminazione RGB a differenza di quelli di fascia superiore. Ma pur mantenendo una formula pressoché identica a quella dei dissipatori del passato, con una ventola perpendicolare poggiata su un radiatore non molto spesso, compie un passo in avanti in quanto a estetica e robustezza con una spessa struttura ricca di particolari che includono un anello azzurro. Inoltre, cosa ancora più importante, promette una capacità di dissipazione più che sufficiente per un processore di questo tipo, a meno di non volerlo spingere oltre i suoi limiti.

Nonostante il moltiplicatore bloccato, i processori Intel Core di dodicesima generazione non K possono essere overclockati sfruttando la frequenza BCLK che torna ad essere indipendente dalle altre. Diventa quindi possibile alterarla senza incontrare problemi invalicabili e ottenere incrementi prestazionali che nel caso dell'Intel Core i5-12400 possono arrivare fino al 33%. Una percentuale enorme che mette il processore in condizione di competere con modelli decisamente superiori. Certo, il dissipatore integrato in questo caso non basta più e serve una configurazione top di gamma per ottenere un risultato del genere, ma nulla toglie a un processore decisamente interessante per chi guarda a un compatto da gaming in grado di supportare GPU massicce, anche future, grazie alle linee PCIe 5.0 supportate dal chipset B660.

Scheda tecnica Intel Core i5-12400