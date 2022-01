CES 2022: Intel annuncia 22 CPU Alder Lake desktop ed i chipset per le schede madri di fascia economica

Intel ha sfruttato il palcoscenico del CES 2022 per annunciare l'arrivo dei rimanenti modelli della serie desktop dei processori di dodicesima generazione Alder Lake. In questo caso parliamo di modelli bloccati che sono chiaramente pensati per chi ha esigenze legate a consumi inferiori o vuole risparmiare qualcosa in fase di acquisto. Anche le varianti di fascia alta infatti, si fermano a 65 W, scendendo a 60 W nel caso dei Core i3, a 58 W nel caso del Core i3-12100F e a 46 W per il Pentium Gold e il Celeron che chiudono la line-up per andare incontro a sistemi compatti a bassa potenza.

Le novità principali di questa seconda parte della line-up Alder Lake-S, che per l'appunto è la famiglia Alder Lake dedicata al settore desktop, sono due. La prima peculiarità riguarda i nuovi dissipatori in bundle: il Laminar RS1 di fascia bassa per Intel Pentium e Intel Celeron, il laminar RM1 con striscia RGB per i processori da Intel Core i3 a Intel Core i7 e il Laminar RH1 con illuminazione RGB completa e bassa rumorosità per i processori Intel Core i9. La seconda novità riguarda l'esistenza di diversi modelli completamente privi dei nuovi E-core ad alta efficienza. Sono presenti, infatti, solo nell'Intel Core i9-12900 e nell'Intel Core i7-12700, oltre che nelle varianti senza grafica integrata, mentre sono assenti nei modelli inferiori, a partire dall'Intel Core i5-12600 che risulta quindi diverso dall'Intel Core i5-12600K non solo in termini di frequenze, ma anche di dotazione di core.

I nuovi dissipatori in bundle con i processori Intel Alder Lake-S da 65 W

Rimane identica la grafica integrata: Intel UHD 770 da 32 Execution Unit che c'è nei modelli superiori e anche nell'Intel Core i5-12500, ma per quest'ultimo e per l'Intel Core i5-12600 c'è un'altra differenza rispetto al passato, ed è la mancanza di versioni F prive di GPU integrata. Dall'Intel Core i7-12700F si passa infatti all'Intel Core i5-12400F, ma quest'ultimo si accontenta di una GPU Intel UHD 730. Si parla invece di Intel UHD 710 nel caso degli Intel Pentium Gold G7400 e dell'Intel Celeron G6900 che chiudono le fila portando la conta dei nuovi modelli a 22, di cui 4 sono varianti senza scheda video e 9 varianti a basso consumo della serie T, tutti con supporto per memorie DDR4 a 3200 MHz e DDR5 a 4800 MHz.

Assieme ai nuovi processori arriveranno anche schede madri più economiche con chipset H670, chipset B660 e chipset H610, tutti sprovvisti di supporto per il PCIe 5.0 ma dotati di DMI PCIe 4.0, in modalità x8 per le schede H670 e in modalita x4 per quelle B660 e H610. Inoltre le schede madri H670 e B660 potranno avere fino a 12 linee PCIe 4.0 nel primo caso e fino a 6 linee PCIe 4.0 nel secondo caso. Da qui i limiti alla connettività che nel caso del chipset H610 non prevede alcuna porta USB 3.2 Gen 2x2, oltre a essere l'unico a rinunciare all'overclock della memoria. Risulta integrato invece in tutte le opzioni il modulo Intel Wi-Fi 6E che garantisce il massimo della connettività disponibile al momento.