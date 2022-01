CES 2022: Intel annuncia le specifiche EVO per ultraportatili con CPU di dodicesima generazione

Oltre ad aver esteso la certifica del progetto Athena ai desktop, che dovranno quindi rispondere a determinati parametri in termini di form factor, sicurezza e funzionalità, Intel ha aggiornato in occasione del CES 2022, i requisiti della certifica Intel EVO in funzione dei nuovi processori di dodicesima generazione con architettura Alder Lake-H.

Tra le nuove caratteristiche un notebook dovrà offrire per potersi fregiare del badge EVO, tra l'altro caratterizzato da colori più scuri che rendono il logo più evidente, troviamo maggiore durata della batteria, tempi di risposta del sistema, webcam almeno FHD e schermi da 15 e 16 pollici, a seconda del formato, che si adattino meglio alle necessità dei creator. Si parla inoltre di ricarica rapida, di risveglio istantaneo del laptop dalla modalità sleep, di sensori Intel Visual Sensing pensati per restituire un maggior numero di parametri e di GPU discrete, in futuro incluse quelle Intel Arc con architettura Xe.

Intel ha aggiornato le specifiche della certifica EVO che in futuro comprenderà parametri ad hoc per i tablet pieghevoli

Lato software troviamo invece indicazioni più affidabile dello stato della carica del laptop, Intel Connectivity Performance Suite con ottimizzazioni dinamiche del traffico di rete e strumenti per la condivisione e la collaborazione tra cui Intel Gaussian & Neural Accelerator basato sull'intelligenza artificiale, Wi-Fi 6E 6GHz, Intel Connectivity Productivity Suite, tracking e altre funzioni della fotocamera gestite dall'intelligenza artificiale. Tutte caratteristiche che faranno parte del bagaglio di oltre 100 modelli di produttori come ACER, ASUS, Lenovo, LG, MSI, Razer e anche Microsoft, con i nuovi Surface.

Tra le novità, inoltre, troviamo anche una certificazione aggiuntiva per le periferiche Thunderbolt pensata per garantire sincronizzazione impeccabile con dispositivi targati Kensington, Jabra, Samsung, Lenovo, Anker, Belkin, Sabrent, Dell, HP e Poly. Infine, come ciliegina sulla torta, saranno presto rilasciate nuove specifiche per i tablet pieghevoli con hardware PC che dovranno rispettare diverse caratteristiche tra form factor, dimensioni e dotazione per potersi fregiare della certifica EVO.