Death Stranding: Director's Cut su Steam, la versione PC è ufficiale: ecco le novità

Death Stranding: Director's Cut è comparso su Steam con la pagina ufficiale che conferma la versione PC del gioco, pubblicato lo scorso settembre su PS5. La sinossi descrive inoltre le novità incluse in questa edizione fra aspetti tecnici e contenuti extra.

Si parlava appunto stamattina del possibile arrivo di Death Stranding: Director's Cut su PC, e a quanto pare il rumor era fondato. Quali saranno tuttavia le differenze rispetto a quanto visto su PlayStation 5 pochi mesi fa?

Sul piano tecnico troveremo un frame rate superiore (a seconda dell'hardware), il supporto per i monitor ultra-wide e il photo mode, ma soprattutto la compatibilità con la nuova tecnologia Intel Xe Super Sampling (XeSS), che sfrutta il machine learning per un upscaling di qualità estrema.

Per quanto concerne invece i nuovi contenuti, oltre alle aggiunte in-game della Director's Cut potremo contare su di interessanti crossover con la serie Half-Life e con Cyberpunk 2077.

Pochi minuti fa un'ulteriore conferma è arrivata da Intel al CES 2022, con un dettaglio importante: l'uscita del gioco su Steam ed Epic Games Store è attesa per la primavera e non per un generico 2022, come indicato al momento sulla piattaforma Valve.

Infine anche Kojima Productions ha annunciato ufficialmente la versione PC di Death Stranding: Director's Cut tramite il proprio profilo Twitter, come vedete qui sopra.