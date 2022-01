Death Stranding: Director's Cut arriva su PC con supporto per Intel XeSS?

Death Stranding: Director's Cut sembra sia in arrivo su PC dopo il lancio su PS5, con tanto di supporto per Intel Xe Super Sampling (XeSS), la tecnologia di upscaling elaborata dalla compagnia come soluzione open source che dovrebbe migliorare la resa grafica attraverso l'uso di reti neurali.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale da parte di Kojima Productions o 505 Games, cosa che ci spinge a prendere la questione ancora come voce di corridoio, ma la testata Videocardz sostiene che il gioco venga menzionato all'interno di un comunicato stampa sugli annunci di Intel Arc Graphics del CES 2022.



In questo comunicato stampa si parla di circa 50 progetti che rientrano nell'ombrello di Arc Graphics da compagnie come Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo e altre, ma si menzionano anche alcuni titoli specifici come appunto Death Stranding: Director's Cut, che dovrebbe arrivare su PC sfruttando la tecnologia grafica in questione.

Con la menzione del titolo, c'è anche il commento di Neil Rally di 505 Games che sostiene di essere "emozionato" di vedere come XeSS "migliorerà l'esperienza di gioco", a confermare il fatto che si tratti di un accordo stabilito e da annunciare. Tra le altre compagnie videoludiche che rientrano nel progetto Intel ci sono anche Ubisoft, Techland, Illfonic, Codemasters, Exor Studios e altri, dunque non resta che rimanere sintonizzati sul CES 2022 per avere ulteriori conferme al riguardo.

Death Stranding: Director's Cut è una versione modificata e ampliata dell'originale con alcune nuove caratteristiche, uscita lo scorso settembre su PS5: la potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione e guardando il Final Trailer da Hideo Kojima.