Morbius: rinviato ancora da Sony il film spin-off di Spider-Man, nuova data di uscita

Morbius continua ad essere posticipato da Sony, dunque ormai non stupisce più di tanto questo nuovo spostamento della data di uscita da parte della compagnia, anche se l'ultima volta sembrava essere quella definitiva.

Si tratta peraltro di un ritardo piuttosto consistente, visto che modifica la data di uscita di più di due mesi, portandola dal 28 gennaio all'1 aprile 2022, proseguendo dunque la tradizione dei posticipi per il nuovo film Sony con Jared Leto, legato all'universo di Spider-Man.

La decisione è stata riportata dalla rivista Variety, che sostiene sia stata presa da Sony dal punto di vista strategico, per cercare di massimizzare gli introiti al botteghino.

Sebbene non ci sia ancora una comunicazione ufficiale al riguardo, è probabile che il montare della minaccia della variante Omicron del Covid abbia spinto Sony a cercare un momento di maggiore tranquillità per lanciare il film al cinema, considerando anche che questo può contare su un richiamo decisamente minore rispetto a Spider-Man: No Way Home che nel frattempo è diventato invece il film Sony di maggior successo.

Diretto da Daniel Espinosa e scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, Morbius ha Jared Leto per protagonista taccando a Matt Smith e Loxias Crown, oltre ad Adria Arjona e Jared Harris. Il film era stato rinviato da Sony già a gennaio 2021, poi successivamente posticipato ancora in aprile dell'anno scorso fino a quest'ultimo aggiornamento.