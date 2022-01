Spider-Man: No Way Home è il film di Sony che ha incassato di più in assoluto per la compagnia. Inoltre sta generando dei profitti faraonici. Attualmente l'ultima avventura dell'Uomo Ragno ha prodotto ricavi per 1,217 miliardi di dollari, sommando i biglietti strappati in tutto il mondo, superando il predecessore, Spider-Man: Far From Home, fermatosi a 1,131 miliardi di dollari, e Skyfall, in terza posizione con 1,108 miliardi di dollari. Questi sono anche gli unici tre film di Sony ad aver superato il miliardo di dollari d'incassi.

Con numeri del genere, anche i profitti di Spider-Man: No Way Home saranno faraonici, visto che si parla attualmente di 242 milioni di dollari di profitti netti. Stando a Deadline, però, se i cinema rimarranno aperti, nonostante l'aumento di casi di COVID-19, i profitti potrebbero spingersi fino a 610 milioni di dollari.

Marvel ha pagato il 25% del budget di produzione del film, ossia 50 milioni di dollari, con Disney che prenderà il 25% dei profitti, che potrebbero superare i 150 milioni di dollari.

Per confronto, Spider-Man: Homecoming fece 200 milioni di dollari di profitti, mentre Far From Home 339 milioni di dollari. Se No Way Home raggiungesse davvero i 600 milioni di dollari di profitti, supererebbe Avengers: Infinity Wars (500 milioni di dollari) e Star Wars: The Last Jedi (417,5 milioni di dollari).