It Takes Two è il gioco con più GOTY dell'anno 2021, subito sopra a Resident Evil Village

Paul Tassi di Forbes si è messo a contare il numero di GOTY, ossia di premi come gioco dell'anno, ricevuti dai vari videogiochi usciti nel 2021, scoprendo che su tutti ha prevalso It Takes Two di Hazelight Studios, che ne ha portati a casa ben 47, piazzandosi sopra a Resident Evil Village (40 premi) e Deathloop (26 premi).

Leggiamo la classifica completa:

Dei 47 riconoscimenti riconosciuti finora da It Takes Two, 38 provengono da testate giornalistiche, mentre 9 dalle votazioni dei lettori. Interessante il fatto che Resident Evil Village abbia ricevuto più premi dai lettori del titolo di Fares e soci, ossia ben 17, segno che ha venduto sicuramente di più e che molti lo hanno amato. Paradossalmente Deathloop ha ricevuto più voti dalla stampa di Village, 24 contro 23, ma solo due dai lettori, finendo quindi in terza posizione.

In generale, comunque, il 2021 ha visto un minore distacco rispetto agli anni precedenti tra i titoli più premiati e quelli meno premiati, segno che è mancato il gioco capace di catalizzare l'attenzione generale, come ad esempio The Last of Us 2 o The Witcher 3: Wild Hunt. Staremo a vedere l'anno prossimo come andranno le cose.