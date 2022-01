GTA 5: Khaby Lame ruba un auto nel gioco

La star di TikTok Khaby Lame è diventato protagonista anche di GTA V, dove il suo modello 3D è stato utilizzato in un breve filmato per mostrare il sistema più efficiente per rubare un automobile.

Come potete vedere, nella prima parte del video vediamo un tipo nerboruto che spacca il vetro di un auto con il gomito per rubarla, nella seconda parte Khaby spara al vetro per ottenere lo stesso risultato.

Il video va contestualizzato, perché sostanzialmente mostra un trucco utilizzato moltissimo dagli speedrunner, che studiano sempre i modi migliori per risparmiare anche pochi decimi di secondo. Sparare al vetro di fatto apre la porta in automatico, eliminando un'animazione, e rende quindi l'ingresso nell'auto più rapido.

L'utilizzo di Lame vuole sottolineare come ormai questa sia quasi un'ovvietà per i giocatori più esperti di GTA V e GTA Online.