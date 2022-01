Stoic Studio: il suo prossimo gioco potrebbe essere un live service sviluppato con Unreal Engine 4

Stando a un annuncio lavorativo, il prossimo gioco di Stoic Studio potrebbe essere un live service sviluppato utilizzando l'Unreal Engine 4. Stiamo parlando dello studio della serie di giochi di ruolo The Banner Saga.

L'annuncio cerca un level designer con minimo due o tre ani di esperienza nel ruolo o come game designer, che abbia lavorato a dei tripla A per PC o console (titoli pubblicati) e conosca l'Unreal Engine 4, con cui realizzerà contenuti giocabili e livelli. Inoltre deve saper creare dei documenti di design e saperli illustrare agli altri sviluppatori.

Uno dei requisiti svela la natura del titolo in lavorazione. L'annuncio richiede infatti che il candidato abbia familiarità con i Games as a Service (GaaS).

Nei mesi scorsi è emersa una voce che vuole Stoic impegnata su un titolo esclusivo per Xbox, dal nome in codice Project Belfry. Che sia questo? Difficile dirlo con certezza, ma potrebbe sicuramente esserlo, nel caso le indiscrezioni si rivelino vere. Comunque sia aspettiamo comunicazioni ufficiali in merito per saperne di più e capire come stanno le cose.