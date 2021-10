Project Belfry: l'esclusiva Xbox è sviluppata da Stoic Studio di The Banner Saga?

Project Belfry, la presunta nuova esclusiva Xbox da parte di Microsoft che è emersa in questi giorni, sembra definirsi ulteriormente con l'identità del team di sviluppo responsabile del gioco, che secondo alcune fonti sarebbe Stoic Studio, il team di The Banner Saga.

A confermare la questione, dopo la comparsa dei primi dettagli sulla misteriosa esclusiva Project Belfry emersi ieri, sono Jez Corden, Jeff Grubb e l'insider Klobrille, che sostanzialmente concordano su tutti gli aspetti emersi finora.

The Banner Saga, una scena d'intermezzo in stile 2D disegnato

Ovviamente non si può ancora parlare con certezza di nulla e siamo sempre nell'ambito delle voci di corridoio, ma messe tutte insieme, le fonti in questione potrebbero essere affidabili.

L'elemento nuovo, rispetto ai primi dettagli emersi nelle ore scorse, è il fatto che il team di sviluppo responsabile del gioco dovrebbe essere Stoic Studio, team che si è fatto subito conoscere in maniera molto positiva attraverso The Banner Saga, la serie di strategici ad ambientazione norrena uscita in precedenza su PC e console in tre capitoli.

Si tratterebbe di un netto cambiamento di gameplay per il team, visto che passerebbe dalla strategia con elementi gestionali all'action, visto che Project Belfry viene descritto come un action game a scorrimento, considerato qualcosa di simile ai titoli VanillaWare tipo Dragon's Crown. Tuttavia, lo stile grafico e la direzione artistica dimostrata in The Banner Saga possono far pensare a una certa capacità del team anche in un ambito del genere.

Secondo quanto riferito da Klobrille, non ci sono informazioni sullo stato dello sviluppo ma questo dovrebbe essere già avanzato considerando che Stoic ha pubblicato The Banner Saga 3 ormai nel "lontano" 2018 e potrebbe aver iniziato questo progetto poco dopo. Pare che il nome derivi proprio dalla presenza di campanili nel gioco, o qualcosa di simile, che fungono da basi per i protagonisti.