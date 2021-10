Project Belfry è un'esclusiva Xbox misteriosa svelata da Jeff Grub

Project Belfry è una misteriosa esclusiva Xbox svelata da Jeff Grubb nell'ultima puntata del suo podcast, Grubbsnax. Stando a quanto detto dal noto giornalista, esperto in questioni relative a Xbox, si tratterebbe di un titolo simile a Dragon's Crown, quindi un gioco d'azione a scorrimento orizzontale con elementi da gioco di ruolo.

La direzione artistica sarebbe ispirata alla studio Ghibli, più precisamente al film animato La Principessa Mononoke. Il gioco sarebbe ambientato in un mondo decisamente grande. Il titolo deriverebbe dal fatto che il giocatore userebbe come base una torre campanaria, da cui partire per stabilire degli insediamenti da cui ottenere risorse. Con queste si possono realizzare oggetti, armi e altre cose.

Grubb non ha svelato chi si sta occupando del progetto, ma ha suggerito che si tratta di uno studio che è molto bravo a livello artistico, ma che non ha mai lavorato a un titolo simile prima d'ora.

Naturalmente non c'è niente di ufficiale o confermato, quindi prendete la notizia con le dovute cautele. Aspettiamo che sia Microsoft o il misterioso team di sviluppo a svelare il progetto, nel caso esista davvero.