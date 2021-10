Corsair Dominator Platinum RGB e Vengeance: le nuove DDR5 Corsair pronte per le CPU Intel Alder Lake

Corsair ha cavalcato l'annuncio dei processori Intel Alder Lake, qui il nostro speciale dedicato, per annunciare l'arrivo delle memorie DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB, con un kit da due moduli da 16 GB disponibile nelle varianti da 4800 MHz con CL34 e 5200 MHz con CL38, e Corsair Vengeance LX, meno appariscenti e limitate a 4000 MHz, ma altrettanto note e disponibili in kit da due moduli da 16 GB con CL38 e uno da due moduli da 32 GB con CL36.

Le memorie DDR5 debuttano proprio con processori di dodicesima generazione Intel e hanno a disposizione più memoria che permetterà, grazie all'implementazione della tecnologia XMP 3.0 entro fine 2021, di scegliere tra 5 profili XMP, di cui 2 riscrivibili. Inoltre la regolazione dei principali voltaggi è implementata direttamente nei moduli e tutto questo può essere gestito con il software Corsair iCUE.

Le memorie DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB

Le nuove memorie Corsair sono disponibili attraverso la rete di distribuzione Corsair e sul sito ufficiale della compagnia che riporta anche i prezzi. Parliamo di 299.99 euro per il kit Corsair Vengeance da 32 GB, di 629.99 per il kit Corsair Vengeance da 64 GB, leggermente più costoso a causa di una latenza inferiore. Per quanto riguarda i kit RGB, dotati di 12 LED Capellix ciascuno e di raffreddamento pensato per l'overclock, i prezzi sono di 324.99 euro per il kit Corsair Dominator Platinum da 32 GB a 4800 MHz e di 339.99 euro per il kit Corsair Dominator Platinum da 32 GB a 5200 MHz.