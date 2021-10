State of Play del 27 ottobre: quali sono i giochi PS4 e PS5 più attesi?

Manca poco, lo State of Play di Sony PlayStation inizierà tra qualche ora e i giocatori di tutto il mondo, fuso orario permettendo, potranno vedere in diretta le novità che la compagnia di Tokyo ha in serbo per PS4 e PS5.

Sappiamo già che questo evento sarà relativamente breve, i classici 20 minuti densi di annunci che però non includeranno esclusive first-party. Si tratta di uno show pensato prima di tutto per i videogiochi di terze party. Cosa possiamo quindi aspettarci da questo State of Play?

Per il momento, Sony ha confermato che uno dei giochi presenti durante lo show sarà Little Devil Inside. Questo gioco ha fatto parecchio parlare di sé sin dall'annuncio dell'arrivo su PlayStation avvenuto proprio in un precedente State of Play. I fan lo conoscevano già da prima, ovviamente, ma in quell'occasione anche il largo pubblico ha avuto modo di scoprire l'esistenza di questo intrigante indie.

Il protagonista di Little Devil Inside con un mostro in una vallata

Little Devil Inside ci permette anche di capire che, probabilmente, molti degli annunci di questo evento saranno legati a vari indie in arrivo su PlayStation. Parliamo probabilmente di una lista selezionata, opere di qualità e assolutamente interessanti, ma comunque indie, che tendono a non colpire appieno il largo pubblico che di norma è pronto a rumoreggiare sui social.

Parliamo quindi direttamente dei AAA che ci aspettiamo. Sony ha affermato che ci saranno nuove informazioni di titoli già noti: pare improbabile che tra questi non figurino almeno un paio di opere di alto livello. Le opzioni, in questo caso, sono molteplici e senza indizi concreti si tratta perlopiù di speculazioni basate sui nostri desideri.

Di certo molti appassionati sperano che sia finalmente arrivato il momento di vedere in azione Final Fantasy 16. Il gioco di Square Enix aveva promesso un nuovo annuncio durante il 2021 e le lancette stanno ticchettando sempre più forte: a un paio di mesi dalla fine dell'anno ancora non è stato mostrato nulla, con grande dispiacere di molti. Il gioco di ruolo della compagnia giapponese sarebbe di certo un ottimo modo per aprire o chiudere lo State of Play, con un gameplay che faccia finalmente capire quanto action sia il sistema di combattimento e - soprattutto - dia un'idea della data di uscita, che speriamo non sia fissata oltre il 2022.

Una scena di combattimento di Final Fantasy 16

Rimanendo in ambito fantasy, ma spostandoci verso occidente, Hogwarts Legacy è un altro grande candidato. Annunciato proprio durante uno State of Play, questo nuovo gioco legato al mondo di Harry Potter è in silenzio radio da molto tempo. Non abbiamo un'idea chiara del tipo di gioco che ci aspetta, ma gli appassionati del Mondo Magico hanno probabilmente già deciso che l'acquisto è un obbligo. Un gioco di questo tipo potrebbe facilmente essersi ritagliato uno spazio durante i Game Awards di Keighley, ma non è impossibile che sia presente questa sera.

A questi non dimentichiamo di sommare Call of Duty Vanguard. Activision e Sony hanno un accordo commerciale sullo sparatutto, quindi è credibile che almeno un piccolo trailer dedicato all'FPS sia previsto. Parlando sempre di accordi, Rockstar e PlayStation ne hanno uno per GTA 5 e non è impossibile che un po' di pubblicità per GTA The Trilogy sia inclusa tra le clausole del contratto: un trailer per il pacchetto remaster non è quindi da escludere, anche se forse non è il contenuto più interessante per molti.

Non mancheranno nuovi annunci, badate bene, ma come detto ora come ora possiamo solo tirare a indovinare. Ciò che ci interessa di più in questo momento è capire quali sono le vostre previsioni e i vostri desideri per questa serata. Diteci, pensate che questo State of Play sia destinato a sorprendere, oppure credete sarà solo un piccolo intermezzo prima di eventi più intensi?