Intel annuncia i nuovi processori Core i9, Core i7 e Core i5 con architettura Alder Lake

Tra le novità principali della dodicesima generazione di processori Intel troviamo una nuova cache, con latenze che portano benefici netti nei calcoli single thread e nella reattività multitasking, al servizio di due tipologie di core utilizzate in un' architettura ibrida di tipo big.LITTLE . In prima fila ci sono i P-core ad alte prestazioni, già capaci di raggiungere frequenze analoghe a quelle della generazione precedente nonostante l'architettura inedita, mentre dietro le quinte lavorano gli E-core ad alta efficienza che garantiscono un aumento netto della potenza di calcolo in multi-threading, occupando meno spazio dei core standard e mantenendo i consumi contenuti.

Intel ha annunciato ufficialmente i processori della dodicesima generazione Alder Lake-S, Intel Core i9-12900K , Intel Core i7-12700K e Intel Core i5-12600K disponibili da oggi in pre-ordine in 6 diversi modelli (con e senza grafica integrata) e in arrivo sul mercato dal 4 novembre con prezzi che partono da 264$ e arrivano a 589$ (li trovate nel dettaglio nelle schede tecniche). Le nuove CPU godono di un netto aumento nel numero dei core e di una cache nuova di zecca, promettendo un salto netto in termini di potenza e capacità complessive. Si avvalgono inoltre delle nuove memorie DDR5 e dell' interfaccia PCIe 5.0 , che debuttano proprio con la dodicesima serie di processori Intel, promettendo longevità ed extra molto comodi per professionisti e content creator.

Intel Core i9, i7, i5: i nuovi core all'opera

Le schede madri Z690 supportano PCIe 5.0, grazie alle linee della CPU, e DDR5

Intel ha snocciolato i dati sui primi sei processori Alder Lake-S, in parte già svelati da innumerevoli indiscrezioni e, cosa più importante, dalle informazioni emerse con l'annuncio ufficiale delle schede madri Z690. Il processo produttivo, come previsto, è a 10 nanometri Enhanced Superfin, chiamato Intel 7 secondo la nomenclatura della compagnia, e la lineup di partenza conta tre modelli principali oltre alle rispettive varianti prive di grafica integrata che in tutti i casi è l'Intel UHD 770, basata su architettura Intel Xe e che di fatto è una versione potenziata della iGPU Intel UHD 750.

Con la presentazione ufficiale delle CPU di dodicesima generazione Intel sono emersi nuovi dettagli sull'architettura e sono stati rivelati i primi benchmark, realizzati internamente, del Core i9-12900K, nuovo top di gamma dell'offerta desktop Intel che è stato presentato come miglior processore in assoluto per il gaming e come araldo di una serie in grado di alzare l'asticella delle prestazioni nell'ambito della creazione di contenuti.

L'Intel Core i9-12900K

L'Intel Core i9-12900K conta 24 thread di cui 16 gestiti dagli 8 P-core con Hyper-Threading ed è in grado di toccare 5.2 GHz di frequenza in modalità Turbo Boost Max 3.0. Gli altri 8 sono quelli degli altrettanti E-core ad alta efficienza che si fermano a un massimo di 3.9 GHz ma sono utili per dare una grossa mano nei calcoli multi-threading, senza gravare troppo sui consumi.

Il TDP, ora chiamato Processor Base Power, è sempre di 125 W, ma il consumo massimo in Turbo scende a 241 W a fronte di un aumento delle prestazioni, in Blender Cosmos, del 50%. Il valore che colpisce l'attenzione riguarda le prestazioni del nuovo processore a un valore di 65 W, che ci permette di stimare le prestazioni del 12900HK una volta che sarà montato in sistemi mobile. Queste risultano uguali, sempre in Blender Cosmos, a quelle di un Intel Core i9-11900K spinto fino al tetto di 250 W di consumo.

Tolto il numero di core e le frequenze massime, le altre differenze rispetto ai processori di fascia inferiore riguardano la memoria Smart Cache L3, in questo caso di 30 MB, e la memoria L2 condivisa, che è di 14 MB. Sono invece uguali per tutti e tre i modelli, così come per le varianti prive di GPU, le 20 linee PCIe 5.0 di cui 16 libere della CPU, il supporto fino a 128 GB di memoria dual channel DDR4 a 3200 MHz o DDR5 a 4800 MHz, l'overclock potenziato per core e memoria e il supporto integrato per il Wi-Fi 6E.

Scheda tecnica Intel Core i9-12900K

Architettura: Alder Lake-S

Alder Lake-S Processo produttivo: Intel 7 a 10 nanometri Enhanced Superfin

Intel 7 a 10 nanometri Enhanced Superfin Core: 8 P-core ad alte prestazioni con 16 thread, 8 core E-core ad alta efficienza (24 thread totali)

8 P-core ad alte prestazioni con 16 thread, 8 core E-core ad alta efficienza (24 thread totali) Cache: L2 condivisa: 14 MB / L3 Smart Cache: 30 MB

L2 condivisa: 14 MB / L3 Smart Cache: 30 MB Frequenze P-core: base 3200 MHz, boost 5200 MHz (Turbo Boost Max 3.0)

base 3200 MHz, boost 5200 MHz (Turbo Boost Max 3.0) Frequenze E-core: base 2400 MHz, boost 3900 MHz

base 2400 MHz, boost 3900 MHz GPU integrata: Intel UHD 770 con architettura Xe

Intel UHD 770 con architettura Xe RAM: fino a 128 GB dual channel / DDR4 3200 MHz - DDR5 4800 MHz

fino a 128 GB dual channel / DDR4 3200 MHz - DDR5 4800 MHz Consumi: 125 W Processor Base Power / 241 W Maximum Turbo Power

125 W Processor Base Power / 241 W Maximum Turbo Power Prezzo: 589 dollari - 564 dollari variante KF senza grafica integrata

L'Intel Core i7-12700K

Con l'Intel Core i7-12900K scendiamo a 20 thread complessivi a discapito degli E-core, mentre il numero dei core ad alte prestazioni non cambia, come per la serie precedente. Scendono anche le frequenze di punta, ma parliamo comunque di 5.0 GHz in modalità Turbo Boost Max 3.0 che dovrebbero garantire prestazioni in gioco piuttosto vicine a quelle del modello di punta. Inoltre sale la frequenza minima dei P-core che passa da 3.2 a 3.6 GHz.

L'altro cambiamento, che differenzia in modo più importante questo processore dal top di gamma rispetto a quanto accadeva con i modelli analoghi della serie precedente, riguarda gli E-core che scendono a 4, con 100 MHz di frequenza massima in meno, comportando un inevitabile calo nelle prestazioni in multi-threading. Il calo dei core si riflette inoltre sulla Cache L3, che scende a 25 MB, e sulla cache L2, che scende a 12 MB. Ma anche per i core secondari cresce la frequenza minima, che passa da 2.4 a 2.7 GHz, mentre calano i consumi in Maximum Turbo Power, che scendono a 190 W. Il tutto a fronte di 4 core in più dell'Intel Core i7-11900K, da aggiungere ovviamente ai miglioramenti della cache e dell'architettura in generale.

Scheda tecnica Intel Core i7-12700K

Architettura: Alder Lake-S

Alder Lake-S Processo produttivo: Intel 7 a 10 nanometri Enhanced Superfin

Intel 7 a 10 nanometri Enhanced Superfin Core: 8 P-core ad alte prestazioni con 16 thread, 4 core E-core ad alta efficienza (20 thread totali)

8 P-core ad alte prestazioni con 16 thread, 4 core E-core ad alta efficienza (20 thread totali) Cache: L2 condivisa: 12 MB / L3 Smart Cache: 25 MB

L2 condivisa: 12 MB / L3 Smart Cache: 25 MB Frequenze P-core: base 3600 MHz, boost 5000 MHz (Turbo Boost Max 3.0)

base 3600 MHz, boost 5000 MHz (Turbo Boost Max 3.0) Frequenze E-core: base 2700 MHz, boost 3800 MHz

base 2700 MHz, boost 3800 MHz GPU integrata: Intel UHD 770 con architettura Xe

Intel UHD 770 con architettura Xe RAM: fino a 128 GB dual channel / DDR4 3200 MHz - DDR5 4800 MHz

fino a 128 GB dual channel / DDR4 3200 MHz - DDR5 4800 MHz Consumi: 125 W Processor Base Power / 190 W Maximum Turbo Power

125 W Processor Base Power / 190 W Maximum Turbo Power Prezzo: 409 dollari - 384 dollari variante KF senza grafica integrata

Il Core i5-12600K

Anche il processore Intel Core i5-12600K ha una variante Intel Core i5-12600KF senza grafica integrata e come i fratelli maggiori parte da un consumo di 125 W. Ma perde due core ad alte prestazioni e si ferma a 4.9 di frequenza massima per i P-core, in questo caso privi di tecnologia Turbo Boox Max 3.0, e di 3.6 GHz per gli E-core. Questi però restano 4, come per l'Intel Core i7-12700K e portano la dotazione complessiva a 16 thread, come i processori Intel di punta della generazione precedente, a fronte di un consumo massimo di 150 W quando spinto in modalità Turbo. Inoltre salgono ancora, seppur in modo più leggero, le frequenze base che arrivano a 3.7 GHz per i P-core e a 2.8 GHz per gli E-core.

A calare, inevitabilmente, sono la cache L3, che arriva a 20 MB, e la cache L2, che arriva a 9.5 MB, ma si tratta di valori che dipendono dal numero dei core. Il resto non cambia. Si parla sempre di grafica integrata Intel UHD 770, di supporto nativo per memorie DDR4 a 3200 MHz, di memorie DDR5 a 4800 MHz e di 20 linee PCIe 5.0, di cui 16 libere, da aggiungere a quelle PCIe 4.0 delle schede madri della serie 600.

Scheda tecnica Intel Core i5-12600K