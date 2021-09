Intel Alder Lake: i dettagli del chipset Z690 e la prima immagine non ufficiale

Secondo alcune indiscrezioni i processori Intel Alder Lake, dei quali sappiamo già molto in via ufficiale, potrebbero arrivare sul mercato il 19 novembre, cosa sempre più plausibile vista la comparsa delle foto di uno dei processori della dodicesima serie Intel e dei dettagli sul chipset Z690 che confermano la presenza di linee PCIe 5.0, ethernet Intel 5G base-T MAC/PHY opzionale, supporto per Intel Optane, supporto nativo DDR4 e DDR5 , Intel Rapid Storage con RAID, Intel Wifi 6E/7 AX211 e grafica Intel Xe, seppur riportata alla vecchia nomenclatura Intel UHD probabilmente per distinguerla dalle GPU da gaming Intel Arc in arrivo a inizio 2022.

Uno schema completo della connettività e delle tecnologie supportate dai processori Intel Alder Lake su chipset Z690

Entrando nello specifico delle caratteristiche del chipset Z690, quello pensato per i processori di fascia alta Alder Lake, troviamo 16 linee PCIe 5.0, suddivisibili in modalità 1x16 o 2x8, che potrebbero però essere riservate, stando alle informazioni pubblicate da Videocardz, alle GPU e alle sole SSD Intel che sarebbero, in caso la cosa fosse confermata, le uniche a poter ambire a velocità superiori ai 15GB al secondo. A corredo, comunque, ci sono anche 4 linee PCIe 4.0 della CPU dedicate a SSD e Intel Optane Memory, fino a 12 linee PCIe 4.0 gestite dal chipset e fino a 16 linee PCIe 3.0 gestite sempre dal chipset. Abbastanza quindi per garantire pieno supporto a schede video di punta, qualsivoglia SSD ad alta velocità attualmente sul mercato e un gran numero di periferiche vista la possibilità di arrivare a ben 4 porte USB 3.2 Gen 2x2 e 10 porte USB 3.2 Gen 2x1. Certo la presenza di ben tre interfacce potrebbe creare un po' di confusione, ma parliamo comunque di un chipset di fascia alta, pensato per chi ha una certa familiarità con l'hardware PC.

I processori Intel Alder Lake sono già in giro e si preparano per il lancio ufficiale

Nessun rischio di sbagliare, invece, per quanto riguarda la memoria. Le caratteristiche del chipset Z690 includono infatti il supporto nativo per le nuove memorie DDR5 fino a 4800 Mhz e per le memorie DDR4 fino a 3200 MHz, in entrambi i casi con frequenze maggiori, a seconda della specifica motherboard, in overclock. Tutto al servizio di una nuova architettura ibrida che promette di adattarsi senza problemi tanto a desktop di fascia estrema quanto agli ultraportatili usando in contemporanea core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza. Il tutto condito dalla summenzionata GPU Intel Xe che nella versione più potente, quella da 96 execution unit, dovrebbe godere di un incremento del 19% nelle prestazioni, presumibilmente grazie tanto a frequenze più alte quanto all'evoluzione della CPU, garantendo una buona esperienza di gioco in 1080p.

Scheda tecnica chipset Intel Z690