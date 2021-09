New World: open beta ottiene un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam

New World, il nuovo MMO di Amazon Games, ha dato il via alla nuova open beta, ieri. Il gioco è subito stato preso d'assalto dai giocatori che hanno così fatto segnare a New World un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam. Secondo quanto indicato su SteamDB, si è arrivati a 140.000.

Si tratta del record assoluto all'interno di tutte le fasi di prova del gioco MMO. Precisamente, parliamo di 141.668 giocatori contemporanei: un ottimo punto di partenza per New World, soprattutto considerando che non è ancora iniziato il weekend. È infatti credibile che molti appassionati attenderanno sabato per avventurarsi nelle terre di Aeternum. L'open beta di New World, ricordiamo, sarà disponibile fino al 12 settembre.

New World

Sempre grazie a SteamDB, possiamo vedere che al momento della scrittura di questa notizia New World si assesta intorno ai 64.000 giocatori contemporanei, in ottava posizione dietro a titoli molto amati come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Team Fortress 2, GTA 5 e Naraka Bladepoint, unica recente uscita, il cui picco di giocatori massimo è più basso di New World (139.000 vs 141.000).

Una cosa è certa: l'interesse per New World è alto e potremmo trovarci di fronte al primo vero successo di Amazon Games. Per fortuna, inoltre, è stato confermato che New World non rompe le schede grafiche: il produttore ha capito il vero problema.