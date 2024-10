I fan di New World temono che Aeternum limiti le componenti MMO: la producer rassicura i giocatori

Ovviamente i cambiamenti, anche se positivi, possono spaventare i fan che ora temono che questa nuova versione del gioco possa limitare le componenti MMO di New World. Per dissipare i dubbi, la senior producer Katy Kaszynski ha parlato della questione.

New World - l'MMORPG di Amazon per PC e in arrivo su console - è pronto a cambiare con Aeternum , che altererà il mondo di gioco, ridefinendo l'esperienza single-player e aggiungendo nuovi raid e un'area PvPvE.

Le parole della senior producer di New World Aeternum

Sulla scia dell'annuncio di New World: Aeternum, i giocatori si sono affrettati a fare review bombing su Steam, esprimendo preoccupazione per la transizione in un gioco di ruolo d'azione. Amazon ha assicurato che Aeternum è "l'esperienza New World definitiva", ma i giocatori non sembrano convinti.

Kaszynski ha detto, parlando della reazione del pubblico: "L'abbiamo sicuramente sentita. Non vogliamo mai deludere i nostri giocatori. Il nostro obiettivo è sempre quello di creare qualcosa di divertente ed emozionante per loro, e questo era il nostro obiettivo anche con l'annuncio. Avevamo in mente la prossima fase, in particolare per i giocatori PC, ma credo che all'inizio si siano sentiti un po' abbandonati".

"Apprezzo il fatto che si tratti di persone davvero appassionate, quindi anche se sono arrabbiate e deluse, abbiamo l'opportunità di renderle di nuovo entusiaste e felici. Credo che alla fine ci siamo riusciti. Come avete visto, si sentono più coinvolti", continua. "Mi sembra che ci siamo ripresi molto bene e che il pubblico di PC e console si senta parte dell'eccitazione che precede il lancio".

La senior producer sottolinea inoltre che "nessuno degli elementi MMO è stato eliminato". Al contrario, Aeternum offre un'esperienza in solitaria "molto più raffinata". Spiega che "è davvero interessante notare come gli elementi che abbiamo e che si collocano in uno spazio ARPG - il combattimento, l'esperienza in solitaria - provengano tutti dal feedback dei giocatori, e quindi si sono adattati molto bene allo spostamento verso lo spazio ARPG. In questo modo non si perde nessuno dei pezzi dell'MMO. Lo stiamo solo arricchendo con elementi ARPG".

Vi ricordiamo che abbiamo provato la versione console dell'MMORPG di Amazon.