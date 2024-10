I fan di Dragon Ball Daima hanno già una teoria su chi sia il vero cattivo finale

Uno di questi - già visto nel primo episodio - potrebbe in realtà essere proprio il cattivo principale della serie, secondo una teoria dei fan. Ovviamente per parlarne è necessario fare degli spoiler , quindi se non volete alcun tipo di anticipazione sulla serie di Dragon Ball Daima non continuate con la lettura.

Il nemico principale di Dragon Ball Daima secondo i fan (spoiler)

In Dragon Ball Daima viene introdotto Neva, mostrato come un personaggio un po' sciocco del Regno dei Demoni, un namecciano che è lento, puzza e dimentica spesso le cose. Nel brevissimo tempo in cui lo vediamo nell'episodio 1 di Dragon Ball Daima, Re Gomah e Degesu si lamentano del fatto che non si fa la doccia da una vita e non vogliono sedersi con lui. Una volta che il trio di abitanti del Regno dei Demoni arriva sulla Terra, Neva sembra aver già dimenticato il piano che coinvolge le Sfere del Drago terrestri, nonostante Re Gomah lo abbia ripetuto più volte durante il viaggio.

Neva mentre evoca le Sfere del Drago della Terra

Potrebbe quindi sembrare solo un personaggio buffo, ma ci sono un paio di indizi che indicano che Neva è probabilmente più importante. Innanzitutto, è il creatore delle Sfere del Drago del Regno dei Demoni e, oltre a questo, ha anche creato i loro guardiani: tre creature note come Tamagami.

Ne vediamo solo le sagome, ma presumibilmente sono abbastanza forti da indurre gli abitanti del Regno dei Demoni, come Re Gomah, a cercare le Sfere del Drago altrove piuttosto che lottare con loro. Una volta che gli abitanti del Regno dei Demoni arrivano sulla Terra, il potere di Neva diventa più evidente. Neva è stato portato sulla Terra per evocare le Sfere del Drago che erano state appena utilizzate durante la Saga di Bu di Dragon Ball Z: vediamo che ripristinarle dalla loro forma di pietra a uno stato utilizzabile non è stato un problema per Neva, con grande sorpresa di Dende.

I Tamagami, guardi delle Sfere del Drago del Regno dei demoni

Durante l'apice del suo potere (finora), quando richiama le Sfere del Drago da tutta la Terra, vediamo brevemente i suoi occhi diventare rossi. In spin-off come Dragon Ball Online, esiste una forma namecciana con gli occhi rossi che può attingere a un'enorme fonte di energia. Questo non vuol dire che Neva stia facendo esattamente questo, ma ci sono dei precedenti a sostegno del fatto che non sarà l'ultima volta che vedremo questo barlume di potere. Inoltre, viene sottolineato che sia un personaggio molto anziano e quando viene ricompensato con mille anni di vita extra non pare particolarmente interessato alla cosa, come se fossero pochi dal suo punto di vista.

I fan quindi, sommando tutto, ritengono che Neva in realtà sia il vero avversario finale di Dragon Ball Daima e che mostrerà i suoi veri poteri in futuro, soprattutto nel caso nel quale riesca a ringiovanire, come accaduto ai vari personaggi principali.

Parlando sempre di Dragon Ball Daima, vi lasciamo alle nostre prime impressioni sulla nuova serie TV.