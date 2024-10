Un Xbox Partner Show sarebbe in arrivo, con vari annunci di giochi di terze parti

Mancano un paio di mesi alla fine dell'anno e il 2025 sembra già ora intrigante in termini di pubblicazioni confermate, ma ovviamente c'è sempre spazio per qualche novità o anche solo per delle conferme su quanto potremo giocare oltre la primavera. Forse questi dettagli potrebbero arrivare presto, visto che - secondo un rumor - Microsoft avrebbe in previsione un Xbox Partner Show.

La fonte delle informazioni è NateDrake, tramite ResetEra, secondo il quale Microsoft parlerà dello show all'inizio della prossima settimana. Ovviamente non si tratta di un annuncio ufficiale, ma in ogni caso non è una previsione poi così complessa da fare, visto che già lo scorso anno nello stesso periodo era stato condotto un Xbox Partner Preview e le compagnie videoludiche tendono a essere al quanto schematiche e regolari con le proprie conferenze.