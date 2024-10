Genshin Impact incassa cifre enormi in Cina su mobile: vale più del resto del mondo messo assieme

Genshin Impact - il gioco di ruolo d'azione online di MiHoYo - è un successo mondiale, come ben sappiamo, ma riesce a raggiungere cifre veramente esagerate in Cina, a dimostrazione che la nazione asiatica è uno dei mercati più importanti al mondo per i grandi editori.

Secondo Niko Partners, società d'analisi nota a livello videoludico, Genshin Impact ha superato i 5 miliardi di dollari di ricavi lordi su iOS e Android in Cina. Questa cifra comprende gli store Android di terze parti (di norma esclusi da questi conteggi da molte compagnie d'analisi) e l'App Store. Ovviamente si deve ricordare che Genshin Impact è disponibile anche su PC e console, che generano altri guadagni.