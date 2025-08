Genshin Impact abbandona PS4 e aumenta i requisiti minimi su PC, iOS e Android

Genshin Impact abbandona PS4: a esattamente cinque anni dal debutto, il prossimo 10 settembre, l'action RPG di miHoYo non sarà più scaricabile in versione PlayStation 4 da PlayStation Store, mentre dall'8 aprile 2026 verranno interrotti gli aggiornamenti e il titolo non sarà più utilizzabile.

La decisione è stata presa nell'ambito di un aumento dei requisiti minimi dell'esperienza che coinvolge anche gli utenti PC, iOS e Android, e che d'ora in avanti farà riferimento alle specifiche riportate in calce.

"Cari viaggiatori, per supportare gli aggiornamenti alle versioni future e garantire una migliore esperienza di gioco, a partire dalla versione della Canzone lunare del firmamento, i requisiti di prestazione dei dispositivi aumenteranno", si legge sul sito ufficiale di HoYoLAB.

"Potrete continuare ad accedere al gioco su dispositivi dalle specifiche inferiori a quelle minime, ma la stabilità del gioco peggiorerà e potrebbero verificarsi lag, arresti anomali, ecc."