Genshin Impact svela la versione 5.6: data di uscita, nuovi banner e 300 Primogemme gratis con i nuovi codici

Potrete riscattare i codici promozionali di Genshin Impact direttamente nel gioco, entrando nelle Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Riscatta un codice". In alternativa potrete riscattare i codici dal sito ufficiale di Genshin Impact, tramite questo indirizzo . Una volta completato il procedimento riceverete le ricompense tramite la casella di posta interna di Genshin Impact. Ma fate in fretta: i codici saranno validi solo per pochi giorni.

Oggi Hoyoverse ha presentato la versione 5.6 di Genshin Impact durante una diretta. Scopriamo le novità in arrivo con l'aggiornamento, che come da tradizione include missioni della storia, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato.

Le novità dell'aggiornamento 5.6

Le nuove missioni principali dell'Archon riporteranno i giocatori a Mondstadt per il Festival del Florvento. La festa prenderà tuttavia una brutta piega quando Albedo si ritroverà imputato in un processo inaspettato, mentre la città verrà presa di mira dai mostri.

Saranno disponibili anche due nuovi personaggi giocabili. Escoffier è un'unità 5 stelle di elemento Cryo armata di lancia. Il suo stile di combattimento mescola abilità culinarie con poteri elementali. Può evocare un Meka da cucina multifunzionale che assorbe attacchi elementali per preparare piatti o infligge DAN Cryo continuo seguendo il personaggio attivo. Inoltre, Escoffier offre supporto al team: il suo Tripudio elementale cura i compagni e riduce la RES Hydro e Cryo degli avversari, con effetti migliorati se il gruppo include personaggi Hydro o Cryo.

Ifa è un personaggio 4 stelle di elemento Anemo che utilizza un catalizzatore. Combatte accompagnato dal suo fedele Qucusauro Cacucu e può sparare Colpi rinvigorenti contro gli avversari, curando i suoi alleati, ed evocare una corrente d'aria per attirare nemici, gestendo così il campo di battaglia. Quando è nello stato di Grazia dell'Anima della Notte, aumenta i DAN inflitti da Turbinio ed Electrocarica in base ai punti Anima della Notte del gruppo. Inoltre, grazie al suo istinto medico, può curare automaticamente il personaggio attivo quando i suoi PS sono bassi, mantenendo la squadra in salute durante le battaglie.

Nella fase 1 sarà disponibile il nuovo banner con Escoffier e il ritorno di quello di Navia, con Ifa che sarà disponibile tra i personaggi 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Nella fase 2 sarà il turno di Kinich e Raiden Shogun.

Non mancheranno nuovi eventi a tempo limitato. Il principale è la modalità di gioco gestionale chiamata "Cinefantasilandia Chevalmarine", in cui Navia e altri amici di Fontaine e Natlan aiutano i giocatori nella gestione di un parco divertimenti. I giocatori devono occuparsi di tre attrazioni principali-Avventure eclettiche, Capolavori del cinema e Villa Arzilla-migliorando strutture, valore di servizio e addestrando il personale per far crescere il parco.