Dune: Awakening è sempre più grande. Le impressioni sulla nuova beta

Parola d'ordine: sopravvivenza

Quel che chiamiamo antipasto è naturalmente l'introduzione: creazione del personaggio, primi scampoli di trama e tanta, tantissima sopravvivenza. Per chi ha già avuto modo di giocare Dune: Awakening lo scorso anno, la prima cosa che balza subito all'occhio di questa versione oramai semidefinitiva è la grafica: i poligoni son sempre quelli ma gli effetti sono davvero di un altro livello. Se l'incontro con uno dei vermi delle sabbie fu all'epoca deludente, quello avvenuto durante la beta ci ha effettivamente impressionato: finalmente la creatura trasmette una sensazione di pericolo anche solo nell'osservarla esplodere tra le dune e riatterrare nel mare di sabbia del pianeta.

Effettistica e resa grafica di Dune: Awakening hanno fatto un netto salto in avanti rispetto alle versioni precedenti

Esattamente come in Age of Conan, Dune: Awakening è in primis un gioco di sopravvivenza. Le prime ore saranno incentrate proprio sull'apprendimento dei rudimenti necessari per non morire in pochi minuti: è necessario sfruttare il più possibile le ombre per non cuocere al sole, è sempre meglio evitare corse inutili che possano dimezzare i valori di idratazione del personaggio troppo velocemente, ed è meglio non ballare tra le dune attirando così l'attenzione delle creature più pericolose. La progressione del personaggio è essenzialmente la stessa introdotta strada facendo in Conan Exiles e si snoda attraverso diverse specializzazioni, ciascuna composta da un percorso più o meno lungo di sfide e ricompense.

Mentre impariamo le basi di Dune: Awakening, ci vengono consegnati ad ogni passaggio i progetti necessari per costruirci l'equipaggiamento basilare composto da una lama improvvisata, una sorta di armatura che protegge anche dal sole e una prima pistola creata con materiali di scarto. Verso la fine della parte introduttiva, Dune: Awakening ci darà finalmente accesso a due strumenti a dir poco fondamentali: la siringa per estrarre il sangue dei nemici appena uccisi da usare poi come sostituto dell'acqua, e il costruttore che ci permetterà di costruire finalmente la nostra prima base abitabile.