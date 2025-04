Days Gone Remastered a confronto con l'originale mette in evidenza le differenze

Days Gone Remastered è stato messo a confronto con l'originale per PS4 da ElAnalistaDeBits, che nel suo video ha evidenziato le differenze fra le due versioni dell'action survival sviluppato da Bend Studio.

Stando al filmato, questa remaster non raggiunge le vette toccate da Horizon Zero Dawn Remastered, ma in termini di pulizia visiva e resa ambientale appare migliore di The Last of Us Parte 2 Remastered, in particolare grazie al sistema di illuminazione profondamente rivisitato per l'occasione.

Tale intervento dona alla vegetazione un tocco di realismo in più durante le fasi diurne, mentre in notturna gli sviluppatori hanno provveduto a eliminare l'effetto in stile "infrarosso" presente nell'originale, ottenendo così un risultato sostanzialmente migliore.

Days Gone Remastered migliora anche le texture, il livello di dettaglio e la distanza visiva: tutti elementi che spiccano in particolare su PS5 Pro in modalità enhanced, ovverosia quella che migliora in maniera più netta il gioco.