Days Gone Remastered si aggiorna e risolve vari problemi su PS5 Pro

Cosa è cambiato con l'aggiornamento di Days Gone Remastered

Prima di tutto, per quanto riguarda la grafica viene indicato che la modalità Bilanciata per PS5 e PS5 Pro è stata modificata per fare in modo che raggiunga il livello di prestazioni inteso dal team. Inoltre, ci sono stati dei miglioramenti non meglio definiti per il PSSR sulla versione Pro della console di Sony.

A questo aggiungono delle correzioni per dei crash, così come la risoluzione di un problema audio legato al volume dei versi dei Freaker che si trovano vicino al giocatore. Per quanto riguarda poi il controller, le opzioni per decidere l'intensità dei grilletti adattivi dovrebbero funzionare dopo questo aggiornamento. Inoltre l'intensità della resistenza dei grilletti quando si guida la moto è stata dimezzata.

In conclusione, il team segnala che l'aggiornamento sistema dei problemi con la localizzazione, con l'interfaccia grafica, con la comparsa erronea di alcuni nemici nel mondo di gioco e con una animazione che faceva sì che il protagonista venisse lanciato in aria per lunghe distanze.

In conclusione vi lasciamo alla nostra recensione di Days Gone Remastered.