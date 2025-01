Il team di Days Gone, Bend Studio, avrebbe allontanato vari collaboratori dopo la cancellazione di un gioco

Come vi abbiamo segnalato recentemente, dei report hanno svelato che Bend Studio - uno dei team di PlayStation Studios e autore di Days Gone - avrebbe interrotto i lavori su un nuovo gioco live service non ancora annunciato.

La situazione di Bend Studio secondo un report

Secondo il report della testata, non è chiaro per il momento quante persone sono state messe da parte da Bend Studio. Viene spiegato che solo una manciata di collaboratori a tempo determinato si sono visti offrire una contratto a tempo pieno. Non pare comunque che si parli di licenziamenti su larga scala. Inoltre, non è raro che i team di sviluppo abbiano un team di assunti e una schiera di collaboratori a tempo determinato che vengono lasciati a casa alla fine di un progetto o, come in questo caso, con la cancellazione di un gioco.

Ricordiamo che Bend Studio non pubblica un videogioco sin dal 2019. Days Gone avrebbe venduto 7,32 milioni di copie (dati aggiornati fino a febbraio 2022): il numero però proviene dal leak di Insomniac Games, quindi non è del tutto chiaro quanto sia affidabile.

A meno che il team non avesse in cantiere più di un progetto, la cancellazione del live-service non annunciato potrebbe significare che serviranno svariati anni prima che abbia modo di pubblicare un nuovo gioco, con un intervallo anche di dieci anni dalla pubblicazione di Days Gone.

Nello stesso report, si parlava anche della cancellazione di un God of War di Bluepoint Games.