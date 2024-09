Days Gone tornerà con una remaster per PS5, secondo un giornalista

Stando a quanto dichiarato dal giornalista Jeff Grubb, Days Gone tornerà con una remaster per PS5 sulla falsariga di quella dedicata a Horizon Zero Dawn, con la differenza che la riedizione dell'action a base di zombie firmato Bend Studio non è stata ancora annunciata ufficialmente.

Grubb ha chiarito nelle scorse ore che nel parlare di "una remaster meno entusiasmante di quella di Horizon Zero Dawn" si riferiva appunto a Days Gone, aggiungendo però che non sapeva se Sony l'avrebbe presentata durante l'ultimo State of Play oppure avrebbe rimandato la cosa a una prossima occasione.

Secondo il giornalista non c'è fretta per questo reveal, visto che l'edizione rimasterizzata del gioco di Bend Studio per PS5 "non uscirà il mese prossimo" né a breve, in generale: probabilmente se ne parlerà nel corso del prossimo anno.