A che ora si aprono le prenotazioni di PS5 Pro su PlayStation Direct? Lo rivela un noto leaker

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato a che ora si aprono le prenotazioni di PS5 Pro su PlayStation Direct nella giornata di domani, 26 settembre: stando a quello che è lo storico dello shopping Sony, l'orario di partenza dovrebbe essere fra le 10 e le 11 del mattino.

Sarà possibile in questo caso prenotare non solo PlayStation 5 Pro ma anche tutti i modelli appartenenti alla linea del 30° Anniversario, quelli per intenderci con il design celebrativo della PlayStation originale; dunque la già citata PS5 Pro, l'attuale PS5 e il dispositivo PlayStation Portal.

Chiaramente conoscere in anticipo l'orario di partenza dei preorder può rappresentare un importante vantaggio laddove le scorte siano limitate, come appunto nel caso dei prodotti del 30° Anniversario, mentre immaginiamo non ci saranno problemi simili con la normale PS5 Pro.