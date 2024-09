Ghost of Yotei rientra nel progetto di espansione del franchise Sony anche verso film, serie TV e altro

In effetti, c'è già un film in lavorazione basato su Ghost of Tsushima , attualmente in lavorazione sotto la regia di Chad Sthaelski, che ha lavorato anche ai film della serie John Wick.

"Dalla prospettiva del business, è una scelta che ha particolarmente senso", ha affermato Hulst, "Quando una serie televisiva o un film escono, le persone sono spinte a giocare ancora o far giocare i propri amici", ha spiegato, illustrando in questo modo il concetto alla base dell'attacco al mercato da diversi fronti.

Come riferito da Hermen Hulst , CEO di Sony Interactive Entertainment, al New York Times, lo sviluppo di Ghost of Yotei rientra in un piano di espansione del franchise "Ghost" di Sucker Punch verso anche altre forme di intrattenimento, come cinema e serie TV .

Un franchise destinato ad attraversare altri media

Non è escluso che l'uscita di Ghost of Yotei, prevista per un vago 2025 al momento, venga aggiustata in modo da corrispondere a quella del film, cosa che garantirebbe un traino di visibilità notevole su diversi fronti.

Tuttavia, il progetto non sembra limitarsi a giochi e film, visto che potrebbe comprendere anche serie TV e altro.

Hulst è sembrato molto propositivo su questo fronte, in particolare per quanto riguarda la serie di Sucker Punch, che evidentemente è vista come portata a diversi adattamenti trans-media, ma attendiamo comunque informazioni al riguardo.

Per il momento, abbiamo visto il trailer di annuncio di Ghost of Yotei e sappiamo che il film di Ghost of Tsushima è in lavorazione da tempo, essendo stato annunciato nel 2021, ma dobbiamo ancora conoscere le tempistiche di uscita precise di uno e dell'altro.