Ghost of Tsushima: aggiornamenti sul film da parte del regista

Ghost of Tsushima sta attraversando, anche lui, il suo immancabile processo di trasformazione "transmedia", in questo caso nella forma di film cinematografico, di cui però non ci sono state molte informazioni, dunque raccogliamo positivamente questi piccoli aggiornamenti da parte del regista.

A dirigere il film di Ghost of Tsushima c'è Chad Stahelski, regista anche di John Wick, mentre sul fronte della sceneggiatura pare ci siano già degli incaricati ma i nomi non sono noti al momento.

Per il resto, mancano informazioni su tutto il resto, dal cast alla possibile data d'uscita.

Le affermazioni di Stahelski sono vaghe e forse anche un po' di circostanza, ma fanno capire come si tratti di un progetto importante per il regista e la produzione, che fa ben sperare sulla sua esecuzione: "Ghost of Tsushima è nella lista di cose che non vedo l'ora di dirigere", ha riferito Stahelski, "Abbiamo un'ottima sceneggiatura, stiamo lavorando ancora ad alcuni dettagli perché è una cosa completamente nuova. Chiunque abbia giocato a Ghost of Tsushima capirà quanto sia intricata una sua trasposizione anche dello stile estetico".

In precedenza, il regista aveva riferito di volere un film con attori giapponesi e col parlato giapponese, ma non sappiamo bene se questo desiderio si sia poi tradotto in realtà. Nel frattempo, stando a un insider, il gioco potrebbe arrivare su PC nel 2023.