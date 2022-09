Ghost of Tsushima su PC nel 2023, stando a un insider

Ghost of Tsushima arriverà su PC nel 2023. A dirlo è stato l'insider Adrien Perea che, pur avendo uno scarso seguito ed essendo poco conosciuto, per ora ha pubblicato molte informazioni in anteprima poi rivelatesi vere, come da lui stesso sottolineato in più occasioni (fa i retweet delle spifferate che vengono confermate dai fatti).

Insomma, si tratta di una fonte considerata affidabile, anche se qualche cantonata non è mancata, come il salto sul carro di Assassin's Creed 1 Remake. Comunque sia non è improbabile che il gioco di Sucker Punch arrivi su PC, prima o poi, considerando la politica espansionistica di Sony sulla piattaforma. Giusto recentemente abbiamo potuto giocare a Marvel's Spider-Man e presto saranno disponibili anche Miles Moraler e Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri. Ghost of Tsushima appare come una scelta quasi naturale per l'anno prossimo.

Perea ne aveva parlato già a luglio 2022:

Quindi c'è tornato sopra a settembre, affermando che anche The Last of Us Parte I uscirà su PC l'anno prossimo:

Va sottolineato come la versione PC di Ghost of Tsushima facesse parte anche dell'elenco dei giochi trafugato a Nvidia, rivelatosi per la gran parte accurato.