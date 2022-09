Cosa giocherete questo weekend?

La vita è dura, il pellet ormai costa un occhio della testa e quest'inverno molti si riscalderanno dando fuoco alla loro collezione di dischi (se sono della Pausini poco male). La vita è sempre più dura, ma la politica parla di Peppa Pig, che del resto è protagonista di un ottimo gioco. La vita è decisamente dura, fortuna che ci sono i videogiochi a tenerci compagnia e a farci scappare dalla realtà, anche se questa settimana non è che ne siano usciti un granché. Del resto la vita è dura, come dicevamo. Comunque sia : cosa giocherete nel weekend del 17 settembre 2022?

Come accennato, le uscite non sono state ricchissime. Il titolo migliore della settima è probabilmente Metal: Hellsinger, sparatutto in prima personaritmico capace di coinvolgere nelle sue spire grazie alla musica Metal e al dover sparare seguendo la base ritmica delle canzoni. Se l'idea vi titilla, non pensateci troppo e correte a spargere un po' di sangue infernale.

In alternativa potete dedicarvi al folle e insolitamente divertente You Suck at Parking, un gioco di guida in cui l'obiettivo è di fermarsi. Più precisamente, bisogna riuscire a parcheggiare nei punti deputati dei livelli da cui è composto il gioco. Più facile a dirsi che a farsi, ma vale la pena di tentare.

Ancora non avete trovato niente per voi? Allora provate Isonzo, uno sparatutto in prima persona multigiocatore ambientato nella Grande Guerra sul fronte italiano. Infine, se volete giocare in leggerezza, potete recuperare Roach Race per sistemi mobile, un gioco nato per scherzo dedicato all'amore di Geralt di Rivia per il suo cavallo Rutilia. In questo caso non si paga nemmeno, quindi perché non approfittarne?

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.