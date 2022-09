Roach Race, la recensione dell'improbabile spin-off mobile di The Witcher

La storia tra Geralt di Rivia e Rutilia è forse il racconto dell'affetto più grande che si possa trovare nel crudo mondo creato da Andrzej Sapkowski per The Witcher. Pertanto pare appropriato che anche questo possa essere al centro di un videogioco ed è pure sacrosanto ritrovarci di fronte a una recensione di Roach Race, per valutare lo spin-off dedicato alla cavalla del Witcher. Come una sorta di simpatico scherzo, CD Projekt RED ha lanciato questo Roach Race come gioco nel gioco all'interno delle macchine arcade in Cyberpunk 2077, ma è venuto fuori che si tratta di un titolo vero e proprio, disponibile anche su smartphone come free-to-play.

In questa forma non si collega alla questione degli high score condivisi nel mondo fantascientifico dell'RPG e nemmeno alle ricompense che si possono sbloccare in questo, ma trova nella forma mobile la sua piena realizzazione di endless runner di stampo classicissimo, cosa che curiosamente funziona alquanto bene, per essere uno scherzo.

D'altra parte, l'idea non manca di fascino: persi nelle mille avventure di Geralt di Rivia, qualcuno ha forse mai pensato ai sentimenti di Rutilia? Quella povera bestia che, richiamata in qualsiasi momento, si presenta entro pochi minuti ovunque si trovi il Witcher, che razza di vita condurrà al di fuori delle scene? Come fa ad essere sempre a portata di fischio?

Ebbene, Roach Race probabilmente non risponderà a queste profonde domande ma può, se non altro, gettare un po' di luce su questo fantomatico comprimario delle avventure di Geralt, mettendo in scena quelle che potrebbero essere le sue aspirazioni e i suoi sogni di libertà, tra corse sfrenate a briglia sciolta e tante carote.