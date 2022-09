Genshin Impact: annunciato l'anime in collaborazione con ufotable, ecco il teaser trailer

Hoyoverse ha annunciato che è in lavorazione un anime di Genshin Impact in collaborazione con ufotable. Nel player in testa alla notizia trovate il primo teaser trailer ufficiale, mostrato durante la presentazione dell'Update 3.1 del gioco.

Ufotable è un rinomato studio di animazione giapponese autore di numerosi anime, come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tales of Zestiria: The Cross e Fate/Zero, giusto per citarne alcuni.

Il progetto viene definito come a "a lungo termine", quindi supponiamo che la produzione sia ancora nelle fasi iniziali. Per il momento non sono state condivise ulteriori informazioni sull'anime di Genshin Impact, quindi non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti da parte di Hoyoverse.

Nel frattempo sono stati svelati tutti i dettagli sulla versione 3.1 di Genshin Impact, che introdurrà una nuova area desertica, personaggi ed eventi. Inoltre per festeggiare il secondo anniversario del gioco sono in arrivo una serie di regali per tutti i giocatori.