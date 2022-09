Genshin Impact, Update 3.1: data di uscita e tutte le novità, banner e i regali dell'anniversario

Hoyoverse oggi ha presentato su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact con l'Update 3.1 in programma per la fine di settembre. L'aggiornamento anche questa volta è particolarmente ricco e introduce l'area desertica di Sumeru, assieme a nuovi personaggi ed eventi.

L'update 3.1 di Genshin Impact si intitola "King Deshret and the Three Magi" e sarà disponibile a partire da mercoledì 28 settembre, che tra l'altro è anche il secondo anniversario del gioco. Tra una novità e l'altra come da tradizione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali per ottenere 300 Primogem gratis e non solo.

Una delle novità di maggior spessore dell'aggiornamento è senza dubbio l'area desertica di Sumeru. Dopo foreste pluviali, fiumi e colline verdeggianti, ora i Traveler si avventureranno in una zona decisamente più ostile caratterizzata da un vasto deserto, che cela antiche rovine ricche di misteri da scoprire. Questa nuova area inoltre include nuovi nemici, enigmi ambientali e un World boss inedito.

Non mancano all'appello nuovi banner e rerun. Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 3.1 di Genshin Impact sarà disponibile il banner con Cyno e Candace, nonché il rerun di quello di Venti. Nella seconda fase invece sarà il turno del banner di Nilou e del rerun di quello di Albedo.

Cyno è un personaggio 5 stelle di elemento Electro che utilizza le polearm. Attivando l'Elemental Burst uno spirito si impossessa del suo corpo e si scatena eseguendo una serie di rapidi fendenti che causano danni Electro. Con l'Elemental Skill esegue un affondo rapido con la lancia causando danni Electro in condizioni normali, mentre con la Burst attiva esegue un attacco ad area che ne prolunga la durata.

Nilou è un'unità 5 stelle Hydro che utilizza le spade. Con l'Elemental Skill può eseguire due combinazioni differenti di fendenti acquatici, mentre con l'Elemental Burst causa danni AoE Hydro a cui segue una seconda scarica di danni dopo alcuni istanti dall'attivazione. Se il party è composto esclusivamente da personaggi Hydro e Dendro, i globi delle reazioni Bloom esploderanno più rapidamente e avranno un raggio maggiore.

Candace infine è il primo personaggio 4 stelle di tipo Hydro a utilizzare le polearm. Con la sua Elemental Skill carica un attacco Hydro mentre si difende con lo scudo. Se colpita durante la carica eseguirà immediatamente il colpo alla massima potenza. Con l'Elemental Burst causa dei danni AoE Hydro e attiva una serie di buff per i compagni per alcuni secondi: potenzia i danni elementali degli attacchi standard, ogni volta che entra in campo un personaggio viene generata un'onda che causa danni ad area e infonde spade, claymore e polearm con l'elemento Hydro.

L'evento principale della versione 3.1 di Genshin Impact è "Of Ballads and Brews" con in palio Primogem e una Crown of Insight e una polearm 4 stelle . L'evento è composto di varie attività secondarie, come sfide di caccia, di combattimento, cacce al tesoro e un minigioco in cui vestiremo i panni di un negoziante e dovremo gestire la vendita di vari prodotti.

Gli altri eventi sono: "Wind Chaser" con prove a tempo e meccaniche platform; "Star Seeker's Soujourn" con attività legate all'esplorazione; "Hyakunin Ikki" con sfide di combattimento.

Hoyoverse inoltre ha annunciato che tutti i giocatori che completeranno il 4 piano dello Spiral Abyss riceveranno Collei gratis.

Sono stati svelati anche i regali per il secondo anniversario di Genshin Impact. Al lancio della versione 3.1 ci sarà un bonus log-in di sette giorni con in palio tra le altre cose 10 Intertwined Fate, inoltre verranno distribuite tramite l'email di gioco 1.600 Primogem, 4 Fragile Resin e due gadget celebrativi.

Le novità non finiscono qui. Confermando i leak delle scorse settimane, Hoyoverse ha svelato che con la versione 3.3 arriverà "Genius Invokation", il gioco di carte collezionabili di Genshin Impact. Avrà una modalità PvE con cui giocare contro gli NPC e una PvP per sfidare i giocatori online. Gli sviluppatori promettono che tutte le carte si possono ottenere con il gameplay.

Non manca una sorpresa finale: è stato annunciato l'anime di Genshin Impact, realizzato in collaborazione con ufotable. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, se non che sarà un progetto a lungo termine.

Che ne pensate delle novità dell'Update 3.1 di Genshin Impact? Fatecelo sapere nei commenti.