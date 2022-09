Alone in the Dark: preordine Amazon disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Tramite Amazon è possibile fare il preordine di Alone in the Dark per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Tutte le versioni costano 59.99€. Il periodo di uscita non è ufficialmente noto, per il momento, ma Amazon lo segnala entro la fine del 2022. Ricordiamo che si tratta di un preordine a prezzo minimo garantito: il vantaggio di eseguirlo adesso, a costo zero, è di mettere al sicuro l'ordine e, in caso di sconti, vedersi applicato il prezzo più basso in modo definitivo senza dover seguire l'andamento dei prezzi o dover rifare l'ordine ogni volta. È possibile annullare il preordine di Alone in the Dark in qualsiasi momento prima della spedizione.

Alone in the Dark è un remake/reboot del gioco horror di culto degli anni 90. Questo gioco ritornerà alle radici dell'horror psicologico e ci proporrà due personaggi: Emily Hartwood o Edward Carnby, che avranno punti di vista diversi sulla vicenda. L'avventura ci farà esplorare una villa gotica.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Alone in the Dark

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.