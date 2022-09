Bayonetta 3: un video riepiloga la storia dei primi due capitoli

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Bayonetta 3, che in realtà è un semplice video riepilogativo dei fatti raccontati nei primi due episodi della serie, il primo multipiattaforma, il secondo giocabile su Nintendo Wii U e Nintendo Switch.

Quindi, se siete incuriositi dal nuovo capitolo, ma non sapete o non ricordate cos'è successo in Bayonetta e Bayonetta 2, questa è l'occasione perfetta per aggiornarvi.

Naturalmente considerate il fatto che il filmato contiene delle grosse anticipazioni su entrambi i titoli, quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo. Nel filmato sono presenti anche delle sequenze di gameplay di Bayonetta 3, tanto per gradire.

Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro recente speciale dedicato a Bayonetta 3, in cui abbiamo scritto:

Poco altro da dire: il trailer ci ha davvero ringalluzzito, dato che tutte le nuove meccaniche ci sembrano estremamente ben implementate e le possibilità paiono infinite. In più, le trasformazioni demoniache di Bayonetta sembrano offrire anche abilità di navigazione da usare nei vari livelli, e ciò potrebbe indicare la presenza di puzzle interattivi durante l'avanzamento. Siamo infine abbastanza convinti che le armi del gioco non siano solo tre, e che vi siano quindi altri demoni (con le relative trasformazioni e abilità) da svelare.