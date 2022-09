Atelier, la serie arriverà su Xbox se ci sarà abbastanza richiesta, grazie anche a Master Chief

A margine della presentazione di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key al Tokyo Game Show 2022, il capo dello sviluppatore Gust, Junzo Hosoi, ha spiegato che la serie Atelier arriverà su Xbox quando ci sarà abbastanza richiesta da parte dei fan.

La dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista con il sito RPG Site, in cui gli è stato chiesto specificatamente sulle speranze di vedere gli Atelier su Xbox, cui Hosoi ha risposto: "Non è impossibile. Ma in questo momento non è in programma. Comunque, di mio amo Master Chief, quindi la possibilità c'è. Ci piacerebbe pubblicare su Xbox."

Insomma, l'amore per Master Chief potrebbe fare il miracolo? Va detto che la serie Atelier è davvero di nicchia, anche in Giappone, quindi avrebbe vita abbastanza dura su una console percepita come più occidentale come Xbox. Negli ultimi anni Phil Spencer e i suoi hanno fatto degli enormi passi in avanti verso il Giappone, ma di strada da fare ce n'è ancora davvero tanta per fare breccia con il pubblico nipponico.

Nel frattempo potremo giocare ad Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, di cui è stato appena mostrato un nuovo trailer, su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.