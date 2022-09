Offerte Amazon: The Last of Us Parte I per PS5, primo vero sconto per l'esclusiva

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare The Last of Us Parte I per PS5, con uno sconto del 20%, ovvero di 16€. Il prezzo consigliato per The Last of Us Parte I per PS5 è 80.99€. Il gioco di Naughty Dog è disponibile da poco e non è mai stato realmente in sconto: si tratta della prima offerta ed è già un discreto calo di prezzo rispetto a quello di partenza, perfetto per chi vuole assolutamente acquistarlo senza aspettare troppo tempo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Last of Us Parte I per PS5 propone il gioco originale e il suo DLC, Left Behind, con una nuova grafica. I contenuti e il gameplay sono gli stessi, ma il gioco propone una componente tecnica rivista, sia per quanto riguarda gli ambienti che per quanto riguarda i personaggi e le loro animazioni (facciali, prima di tutto). Il risultato finale è un gioco molto più realistico e d'impatto e un ottimo modo per scoprire per la prima volta le avventure di Joel ed Ellie.

Ellie e Joel di The Last of Us Parte I

