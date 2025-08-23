0

The Precinct Limited Edition per PS5 è di nuovo in sconto su Amazon, stavolta al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo nuovamente The Precinct Limited Edition per PS5, stavolta al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/08/2025
The Precinct
The Precinct
The Precinct
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è disponibile The Precinct Limited Edition per PS5 a 33,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 36,89 € e il prezzo consigliato di 40,99 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti di The Precinct Limited Edition

All'interno della Limited Edition troverete ovviamente il gioco in una splendida Steelbook, nonché la colonna sonora digitale e una mappa della città. Si tratta di un gioco che fonde le meccaniche di un simulatore di polizia con un sandbox d'azione. In questa avventura dovrete pattugliare le strade e rispondere alle chiamate per combattere la criminalità. Preparatevi quindi a inseguimenti adrenalinici e folli, che sia in auto o in elicottero.

La storia è ambientata ad Averno City ed è ricca di tassisti furiosi, criminali, yuppies e molto altro ancora. Il tutto in un'atmosfera in stile '80. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Precinct Limited Edition per PS5 è di nuovo in sconto su Amazon, stavolta al minimo storico