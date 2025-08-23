Cosa giocherete questo weekend? Di nuovo c'è poco, ma potete lanciarvi sempre sul backlog

Che state strana. In alcuni territori ha fatto molto caldo. In altri ha piovuto in continuazione. Meteo a parte, è arrivato un altro fine settimana e, come sempre, i videogiocatori devono rispondere all'annosa questione: cosa giocare? È un po' una versione aggiornata dell'Amleto, con un controller al posto del teschio e al netto di una Ofelia morta. Comunque sia, cosa giocherete questo weekend?

La scelta non è facilissima, visto che di grosse novità non ce ne sono. La Gamescom 2025 ha azzerato un po' le uscite e titoli quali Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded arriveranno solo la prossima settimana. Magari potete recuperare gli originali, visto che parliamo di due remake.