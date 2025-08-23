Cosa giocherete questo weekend? Di nuovo c'è poco, ma potete lanciarvi sempre sul backlog

Che state strana. In alcuni territori ha fatto molto caldo. In altri ha piovuto in continuazione. Meteo a parte, è arrivato un altro fine settimana e, come sempre, i videogiocatori devono rispondere all'annosa questione: cosa giocare? È un po' una versione aggiornata dell'Amleto, con un controller al posto del teschio e al netto di una Ofelia morta. Comunque sia, cosa giocherete questo weekend?
La scelta non è facilissima, visto che di grosse novità non ce ne sono. La Gamescom 2025 ha azzerato un po' le uscite e titoli quali Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded arriveranno solo la prossima settimana. Magari potete recuperare gli originali, visto che parliamo di due remake.
Torna FIFA e poco altro
Volendo potete giocare FIFA Rivals, il nuovo mobile game free-to-play di Mythical Games per iOS e Android con licenza ufficiale, da cui però è meglio non aspettarsi faville, almeno stando a quanto abbiamo scritto nella nostra recensione.
Comunque sia, potrebbe divertirvi con i suoi comandi gestuali e la maggiore stravaganza rispetto ai calcistici di Electronic Arts e Konami, considerando che è uno strategico, con una formula simile a quella di NFL Rivals (sempre dello stesso team di sviluppo).
Altra possibilità è quella di provare finalmente The Rogue Prince of Persia, di cui a breve uscirà la nostra recensione. Si tratta di un roguevania davvero molto valido, arrivato alla versione 1.0 dopo un anno passato in accesso anticipato su PC.
Lo potete trovare anche come parte degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium e Game Pass, Xbox e PC. Il gioco in sé è un roguevania alla Dead Cells, con diversi spunti interessanti, soprattutto nel sistema di movimento. Magari provatelo, perché potreste rimanere sorpresi.
Per il resto, se le poche novità disponibili non vi convincono, avete sempre il backlog al vostro servizio. Potrebbe essere arrivata l'ora di finire finalmente Clair Obscur: Expedition 33, o DOOM: The Dark Ages, tanto per fare due nomi. Comunque sia, in questo caso le possibilità sono infinite e dipendono moltissimo dai vostri acquisti passati.
E dunque, voi con quali giochi passerete il fine settimana? Giocherete a una delle poche novità o sfoltirete il backlog?