The Precinct per PC è a metà prezzo su Instant Gaming grazie ai saldi del Black Friday

Instant Gaming ha lanciato una valanga di offerte in occasione del Black Friday e noi siamo in prima linea a segnalarvi gli sconti più vantaggiosi del momento. Rientra nella categoria l'action con visuale isometrica The Precinct, ora in promozione a 12,99 euro, con il 57% di sconto. Anche applicando l'IVA al 22% il prezzo diventa di 15,85 euro, praticamente la metà di questo standard di 29,99 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta su Instant Gaming cliccando sul box, oppure tramite questo link. Il prezzo indicato qui sopra è quello con già applicata l'IVA italiana. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam.
Come i primi GTA, ma dalla parte della giustizia
The Precinct è un action sandbox con visuale isometrica, che, per stessa ammissione degli sviluppatori, in parte si ispira alle dinamiche dei primi capitoli della serie Grand Theft Auto di Rockstar Games, ma mettendoci dalla parte dei buoni in questo caso.
Infatti, nel gioco vestiamo i panni di Nick Cordell Jr., un poliziotto alle prime armi che vuole fare luce sul mistero dell'omicidio del padre. Pattuglieremo le strade di Averno City, una fittizia metropoli degli anni '80 della West Coast, per sventare crimini di ogni genere, via via sempre più pericolosi. Da una semplice auto in divieto di sosta, fino a spericolati inseguimenti in auto o in elicottero, dovremo cercare di aderire quanto più possibile al protocollo per migliorare la nostra reputazione e fare carriera tra i ranghi delle forze dell'ordine.