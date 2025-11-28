The Precinct per PC è a metà prezzo su Instant Gaming grazie ai saldi del Black Friday

Instant Gaming ha lanciato una valanga di offerte in occasione del Black Friday e noi siamo in prima linea a segnalarvi gli sconti più vantaggiosi del momento. Rientra nella categoria l'action con visuale isometrica The Precinct, ora in promozione a 12,99 euro, con il 57% di sconto. Anche applicando l'IVA al 22% il prezzo diventa di 15,85 euro, praticamente la metà di questo standard di 29,99 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta su Instant Gaming cliccando sul box, oppure tramite questo link. Il prezzo indicato qui sopra è quello con già applicata l'IVA italiana. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam.