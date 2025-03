Annunciata la data di uscita di The Precinct, l'action poliziesco che ricorda i primi GTA

Il gioco sarà disponibile sia in formato digitale che in delle edizioni retail distribuite da Microids . Oltre a una standard edition fisica, verrà distribuita una limited edition che include il gioco, uno steelbook, la colonna sonora in formato digitale e la mappa di Averno City, la metropoli che fa da sfondo alle vicende del titolo. Prezzi e maggiori dettagli verranno svelati in seguito.

Che cos'è The Precinct?

The Precinct è un action sandbox con visuale isometrica. Per stessa ammissione degli sviluppatori, in parte si ispira alle dinamiche dei primi capitoli della serie Grand Theft Auto di Rockstar Games, ma mettendoci dalla parte dei buoni in questo caso.

Infatti, vestiremo i panni di Nick Cordell Jr., un poliziotto alle prime armi che vuole fare luce sul mistero dell'omicio del padre. Pattuglieremo le strade di Averno City, una fittizia metropoli degli anni '80 della West Coast, per sventare crimini di ogni genere, via via sempre più pericolosi.

Da una semplice auto in divieto di sosta, fino a spericolati inseguimenti in auto o in elicottero, dovremo cercare di aderire quanto più possibile al protocollo per migliorare la nostra reputazione e fare carriera tra i ranghi delle forze dell'ordine. Sulle nostre pagine potrete leggere le nostre impressioni su The Precinct dopo averlo provato alla Gamescom dello scorso anno.