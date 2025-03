Cosmi: Forbidden Forests è la raccolta dei classici per Commodore 64 della storica etichetta, con una sorpresa

I giochi

I titoli inclusi nella raccolta sono: Forbidden Forest, Beyond the Forbidden Forest, Aztec Challenge, Caverns of Khafka, Seal, Delta Man, Chomp!, Chernobyl: Nuclear Power Plant Simulation, Spite & Malice e Navcom 6: The Persian Gulf Defense.

La sorpresa di cui parlavamo è il remake di Forbidden Forest, che permetterà di passare dalla nuova alla vecchia versione durante il gameplay. Interessante anche la presenza di materiale documentale, come il fumetto digitale di Andy Lanning e Ant Williams, una galleria con reperti legati allo sviluppo dei vari giochi, tipo le pubblicità e altro ancora.

Tra le caratteristiche aggiunte dalla raccolta, spiccano i salvataggi di stato e il riavvolgimento dell'azione.

Chiaramente si tratta di un progetto che farà felici gli appassionati di retrogaming e chiunque voglia scoprire il passato del medium videoludico. In generale, ci sembra un lavoro molto più accurato di quanto fatto solitamente con i rilanci di titoli del passato, che finiscono nei negozi senza alcun aggiornamento sostanziale, accompagnati da pochissime informazioni. In questo caso, invece, pare che è stato fatto di più. Non siamo ai livelli di Digital Eclipse, ma il maggiore impegno si vede.